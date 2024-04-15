Спасатели искали автомобиль с женщиной в лесу Кировского района

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области, поздно вечером на пульт оперативного дежурного поступила информация о заблудившейся.

Женщине в лесу возле СНТ «ГРЭС-8» в Кировском районе требовалась помощь. Она ехала в садоводство, заблудилась, автомобиль попал в канаву.

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга нашли женщину и извлекли автомобиль из канавы.