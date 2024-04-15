Спасатели искали автомобиль с женщиной в лесу Кировского района

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области, поздно вечером на пульт оперативного дежурного поступила информация о заблудившейся.

Женщине в лесу возле СНТ «ГРЭС-8» в Кировском районе требовалась помощь. Она ехала в садоводство, заблудилась, автомобиль попал в канаву.

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга нашли женщину и извлекли автомобиль из канавы.

Вам будет интересно
Спасатели искали автомобиль с женщиной в лесу Кировского района Шлиссельбург, Ленобласть
Жительница Ленобласти выиграла в лотерею пять миллионов рублей
Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам...
19.03.2024 1088
Автор