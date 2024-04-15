Мертвого нашли возле Дома культуры в Ленобласти

Полицейские 14 апреля осмотрели заброшенную хозяйственную постройку напротив Дома культуры в поселке Кузьмоловский Всеволожского района.

По предварительным данным, внутри обнаружено тело русоволосого мужчины 45-и лет на вид. Он был одет в черные кроссовки, спортивные брюки, кофту и коричневую куртку.

При визуальном осмотре следов насилия на теле не обнаружено. Точные причины и обстоятельства смерти установит медицинская экспертиза.