Мертвого нашли возле Дома культуры в Ленобласти

Полицейские 14 апреля осмотрели заброшенную хозяйственную постройку напротив Дома культуры в поселке Кузьмоловский Всеволожского района.
По предварительным данным, внутри обнаружено тело русоволосого мужчины 45-и лет на вид. Он был одет в черные кроссовки, спортивные брюки, кофту и коричневую куртку.
При визуальном осмотре следов насилия на теле не обнаружено. Точные причины и обстоятельства смерти установит медицинская экспертиза.
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01.04.2023 2156