В Ленобласти 11-летнего мальчика подозревают в растлении 5-летнего

В полицию 13 апреля обратилась 26-летняя жительницы поселка Новоселье Ломоносовского района. По ее словам, ее пятилетнего сына растлил 11-летний мальчик.
Под предлогом игры подросток завел в парадную дома на Центральной улице пятилетнего ребенка и совершил насильственные действия сексуального характера.
Семья подозреваемого ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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05.05.2023 2317