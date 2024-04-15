В Ленобласти 11-летнего мальчика подозревают в растлении 5-летнего

В полицию 13 апреля обратилась 26-летняя жительницы поселка Новоселье Ломоносовского района. По ее словам, ее пятилетнего сына растлил 11-летний мальчик.

Под предлогом игры подросток завел в парадную дома на Центральной улице пятилетнего ребенка и совершил насильственные действия сексуального характера.

Семья подозреваемого ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.