В Ленобласти 11-летнего мальчика подозревают в растлении 5-летнего

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию 13 апреля обратилась 26-летняя жительницы поселка Новоселье Ломоносовского района. По ее словам, ее пятилетнего сына растлил 11-летний мальчик.

Под предлогом игры подросток завел в парадную дома на Центральной улице пятилетнего ребенка и совершил насильственные действия сексуального характера.

Семья подозреваемого ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

Вам будет интересно
В Ленобласти 11-летнего мальчика подозревают в растлении 5-летнего растление, Новоселье, Ленобласть
В изнасиловании 6-летней девочки в Тосненском районе подозревают 37-летнего мужчину
В полицию Тосненского района 4 мая около 02:00 обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что в поселке имени Тельмана ее шестилетнюю...
05.05.2023 2317
Автор