Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных  шоу 

Автор: Сергей Агутин
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В прошлом году ОК помогли блогерам снять три полноценных шоу – запущенные проекты про кино и кулинарию уже собрали более 20 млн просмотров в соцсети. В этом году Одноклассники увеличат число победителей как минимум в два раза и планируют снять от 6 до 9 проектов в зависимости от решения жюри. 

Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных  шоу  Одноклассники
Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных  шоу  Одноклассники

Фото: здесь и далее пресс-служба ОК

Одноклассники запускают второй сезон конкурса креативных концепций шоу для блогеров – «БлогШоу» – и открывают прием заявок. Идеи должны соответствовать интересам аудитории соцсети и помогать пользователям развиваться в своем хобби. На воплощение проектов победители получат денежный грант, размер которого будет определяться индивидуально. Подать заявку для участия можно на сайте до 26 мая. Премьера шоу победителей состоится эксклюзивно в ОК.

В первую очередь будут рассматриваться идеи по тематикам кулинария, ремонт и дизайн, рукоделие и садоводство – эти направления контента особенно популярны среди пользователей ОК и имеют большую потенциальную аудиторию как внутри соцсети, так и в рунете в целом. Помимо перечисленных тем можно предложить концепции видеопроектов об авто, моде, путешествиях, питомцах, рыбалке, кино и сериалах, юморе, семье и отношениях.

Участвовать в конкурсе смогут все блогеры, у которых на момент подачи заявки есть группа в ОК. Для подачи своего проекта автору нужно будет описать свою идею с обоснованием, почему она может быть интересна аудитории соцсети, а также отразить примерный бюджет. Профессиональное жюри из представителей команды ОК и компаний, специализирующихся на создании профессионального контента, будут рассматривать все заявки в несколько этапов. Отобранные финалисты будут защищать свою идею перед экспертами. Победители будут названы до конца третьего квартала этого года.

Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных  шоу  Одноклассники
Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных  шоу  Одноклассники

Победители присоединятся к профессиональной команде, которая будет работать над воплощением идеи и сопровождать их от этапа проработки сценария до финального продюсирования и продвижения на платформе ОК. Команда соцсети даст блогерам рекомендации по созданию контента в том числе с учетом алгоритмов ОК и интересов пользователей. Автор будет полностью вовлечен в процесс съемок, постановку и воплощение идеи.

В первом сезоне ОК получили более 80 заявок от крупных и начинающих блогеров, которые описали идеи для шоу. В финале свои концепции защищали 20 участников с видеопроектами по тематикам «путешествия», «кулинария», «строительство и ремонт», «кино» и «рукоделие». Победителями стали три блогера ОК – Павел Сизов, автор кулинарной группы «Рецепты от шефа», Григорий Кукушкин, автор группы о кино «Грин Кинопомощник» и Татьяна Рыбакова, блогер-нутрициолог, автор группы «Таня Рыбакова — Психология стройности». Благодаря проекту блогеры запустили полноценные шоу о кулинарии и кино, которые суммарно уже собрали более 20 млн просмотров – «Секретный рецепт»«Властелин фильмец» и «Таня пробует» (выход запланирован на май 2024 года).

Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента соцсети Одноклассники:

«Такой формат помогает укреплять позиционирование соцсети и увеличивать количество качественного контента про хобби, а также развивать авторов по ключевым тематикам на площадке. Для блогеров такой проект – это возможность понять аудиторию соцсети, повысить ее вовлеченность или ярко стартовать на площадке. В прошлом сезоне одним из победителей стал блогер, который специально создал группу в ОК для участия в проекте – после выхода последней серии в группе было уже более 70 тысяч подписчиков. Это совокупный результат от продюсирования автора на платформе, что также получает победитель от проекта. У другого автора на момент подачи заявки было около 2 тысяч подписчиков, менее чем за год блог набрал 180 тысяч и продолжает расти, в том числе благодаря выходу шоу». 

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