Матч чемпионата завершился дракой между футболистами, фанатами и тренерами – видео

После матча восьмого тура чемпионата Уругвая между «Дефенсор Спортинг» и «Ривер Плейт» (2:1) произошла массовая драка между футболистами, тренерами и болельщиками. По итогам встречи судья Хавьер Ферес показал девять красных карточек.

Стычки возникали еще во время игры. На 69-й минуте одну из них спровоцировал игрок «Ривер Плейт» Кристиан Альмейда, который жестко атаковал вратаря хозяев Кевина Доусона. Ближе к концу встречи автор победного дубля Октавио Ривер нарушил правила на вратаре, а затем выбил мяч из его рук, после чего тот в ответ напал на Ривера.

После финального свистка на поле и в подтрибунном помещении произошла драка, в которой участвовали почти все футболисты, персонал и болельщики. Полиции не удалось взять под контроль ситуацию. Фанаты выбили дверь и проникли в одну из раздевалок.