На карьерах в Ленобласти до 19 апреля пройдут взрывные работы

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

Жителей Выборгского и Бокситогорского районов предупреждают о взрывных работах до 19 апреля для добычи ископаемых.

С 10:00 до 17:00 работы будут проходить в карьерах Каменногорского и Селезневского поселений, 17 апреля с 08:00 до 18:00 – в карьере «Эркиля» возле Выборга.

В Бокситогорском районе взрыв были запланированы на карьере «Новый». Добычу проведут на известняковом руднике Большедворского сельского поселения с 09:00 до 16:00.

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