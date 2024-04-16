На карьерах в Ленобласти до 19 апреля пройдут взрывные работы

Жителей Выборгского и Бокситогорского районов предупреждают о взрывных работах до 19 апреля для добычи ископаемых.

С 10:00 до 17:00 работы будут проходить в карьерах Каменногорского и Селезневского поселений, 17 апреля с 08:00 до 18:00 – в карьере «Эркиля» возле Выборга.

В Бокситогорском районе взрыв были запланированы на карьере «Новый». Добычу проведут на известняковом руднике Большедворского сельского поселения с 09:00 до 16:00.