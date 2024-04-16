Военнослужащий из Тихвина погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи

Александр Дмитриев служил на Купянском направлении.
В зоне СВО погиб военнослужащий из города Тихвина Ленинградской области Александр Дмитриев.
Как передает «Тихвинская сорока», боец проходил службу в 25-й бригаде на Купянском направлении. Военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи.
У Александра остались жена и три дочери.
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