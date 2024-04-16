В Совфеде подготовили новые штрафы для самокатчиков: суммы доходят до 30 тысяч рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. 

Совет Федерации намерен серьезно ужесточить ответственность для лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Согласно инициативе, сенаторы хотят дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 12.8.1, которая установит штрафы за пьяную езду на СИМ. Первоначально планировалось распространить это и на велосипедистов, но от этого в итоге отказались.

Так, за езду в нетрезвом виде на электросамокатах предлагается ввести штраф в размере 20-30 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает штрафы за превышение скоростного режима на самокатах и велосипедах. Размер штрафа будет зависеть от величины превышения — от 500 до 5 тысяч рублей.

Также предлагается наказывать штрафами за нарушение правил перевозки людей, грузов и буксировки на СИМ. От 2 до 3 тысяч рублей, если на СИМ передвигаются два человека, а если один из них ребенок, — то уже до 5 тысяч рублей. Тем временем за перевозку грузов и буксировку с нарушениями предполагается денежная санкция в размере тысячи рублей, стало известно ТАСС.

Кроме того, планируется ввести штрафы за нарушения, повлекшие причинение легкого (от 2 до 5 тысяч рублей) или среднего вреда здоровью (от 10 до 15 тысяч), а также за невыполнение требования полиции об остановке (от 500 до 800 рублей) и оставление места ДТП (от 4 до 5 тысяч рублей).

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