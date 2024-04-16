Роспотребнадзор: из 3,9 тыс. обращений из-за клещей нет ни одного случая боррелиоза и вирусного энцефалита

Автор: Анастасия Щербакова
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Ведомство приводит общую статистику по стране вокруг ситуации с начавшимся сезоном клещей.

В 80 субъектах страны на данный момент зафиксировано порядка 3,9 тысяч обращений граждан после укусов клещей. При этом случаи заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом выявлены не были, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве добавили, что всего в России сейчас привито от клещевого вирусного энцефалита около 1.4 млн граждан при плане в 3,8 млн.

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