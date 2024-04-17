На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Вам будет интересно
В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте ночному гонщику удалось избежать столкновения на большой скорости с пешеходом на зебре, разминувшись с ним...
24.05.2022 2462
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 109,98,96,88,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 41-42 (Ладожский Мост) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технических проходов и полосы безопасности.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 673 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
- км 652 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
- км 652-653 (железнодорожный мост) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 365-366 ограничение скорости движения в направлении Вологды с 10:00 до 17:00, замена силового барьерного ограждения.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 3, км 4, км 6, км 44 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия;
- км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом (ПУМ).
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укрепленной обочины;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения механизированным способом;
- км 93-94 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, выправка барьерного ограждения;
- км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка грунта от бортового камня.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 17-23 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;
- км 64-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.