Врачи ЛОКБ спасли пациентку с опухолью, по размерам сравнимую с беременностью

Врачи ЛОКБ прооперировали 41-летнюю пациентку с острой задержкой мочи. У женщины обнаружили огромное образование в брюшной полости, по размерам сравнимое с 24-26 неделями беременности.

Изменения были связаны с заболеванием аденомиоз, не имеющим четких границ и поражающим матку. Врачи провели срочную органосохраняющую операцию малоинвазивным доступом.

Опухоль была успешно удалена. Спустя пять дней пациентку выписали с сохраненным репродуктивным органом. Через девять месяцев она может планировать беременность.