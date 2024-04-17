Врачи ЛОКБ спасли пациентку с опухолью, по размерам сравнимую с беременностью

Автор: Сергей Агутин
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Хирурги
Фото: Baltphoto.ru

Врачи ЛОКБ прооперировали 41-летнюю пациентку с острой задержкой мочи. У женщины обнаружили огромное образование в брюшной полости, по размерам сравнимое с 24-26 неделями беременности.

Изменения были связаны с заболеванием аденомиоз, не имеющим четких границ и поражающим матку. Врачи провели срочную органосохраняющую операцию малоинвазивным доступом.

Опухоль была успешно удалена. Спустя пять дней пациентку выписали с сохраненным репродуктивным органом. Через девять месяцев она может планировать беременность.

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14.04.2022 3473
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