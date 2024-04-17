Зима возвращается: Александр Колесов рассказал о предстоящих холодах в Ленобласти и Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

Как сообщает синоптик Александр Колесов, 17 апреля на севере Ленинградской области до -1 °C, на юге +2… +4 °C.  

«В пятницу погода не хочет меняться, поэтому циклон выходит на Ленинградскую область, днем снег, даже сильный снег будет, снежный покров образуется на большей части области и в Санкт-Петербурге тоже. Так что сразу настраиваемся на возврат зимы на пару дней. В воскресенье есть шанс на более приличную, хотя все еще холодную погоду, +5 градусов должно днем быть и без осадков», – рассказал Александр Колесов

По словам синоптика, ожидается серия южных циклонов, которые сохранят холодную погоду и на следующей неделе.

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