Тренер боксера Бивола рассказал о предложении от русской мафии в США

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, рассказал о предложении, сделанном ему представителями русской мафии в США.
По его словам, эти люди предложили курировать его учеников и помогать в обмен на процент с контрактов.
«Мы не сошлись во мнениях и разошлись», – рассказал Геннадий Машьянов
Тренер добавил, что после этого поговорил с людьми из русской диаспоры на Брайтон-Бич. «Эти люди сказали: «Геннадий Юрьевич, успокойся, мы им уши оторвем», – резюмировал Геннадий Машьянов
Дмитрий Бивол проведет бой с соотечественником Артуром Бетербиевым 1 июня в Эр-Рияде. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
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