Wildberries начнет продавать автомобили

Пока это будут только автомобили китайских брендов.
Маркетплейс Wildberries объявил о планах начать продажи автомобилей. Как рассказали в пресс-службе компании агентству РБК, на первых порах это будут автомобили от китайских брендов.
Возможность приобрести машину на сайте маркетплейса станет доступна пока только жителям 17 регионов страны. Автомобиль после покупки будет доставляться прямиком к дому клиента.
Оплатить автомобиль придется в полном объеме.
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12.04.2024 139