Правительство обсуждает повышение ставки по одной из программ льготной ипотеки

Это подтвердил замминистра финансов РФ.
Правительство обсуждает вариант повышения ипотечной ставки по дальневосточной ипотеке. Об этом РИА Новости заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, — заявил он.
Вам будет интересно
В регуляторе заявили, что остаться должны только адресные льготные программы. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека должна...
22.03.2024 296