На Землю обрушилась первая в апреле магнитная буря: дальше будет хуже

До конца недели ученые ожидают рост геомагнитной активности.

В ночь на 17 апреля на Земле фиксировалась магнитная буря начального уровня G1. Возмущения в магнитосфере нашей планеты длились 4,5 часов. Сейчас графики стабилизировались, однако космическая погода может испортиться вновь. И произойдет это, вероятно, до конца текущей недели, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии.

Общий прогноз на вторую половину недели является резко негативным и, в целом, соответствует сценарию, который был описан в конце прошлой недели. В самые ближайшие дни вероятен выход Солнца на вспышки уровня X, то есть на события высшего балла., — предупредили специалисты.