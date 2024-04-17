В Госдуме объяснили вывод российских миротворцев из Карабаха

Как заявил зампред комитета парламента по обороне, главная миссия миротворческого контингента в Карабахе была выполнена.

Основная задача миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе выполнена. РФ удалось внести серьезный вклад в предотвращение кровопролития в регионе. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Мирное население удалось сохранить, им помогали и при эвакуации, и в лечении, и в обеспечении водой и продовольствием. Сейчас миссию можно считать полностью выполненной, а значит, нашим военным пора возвращаться домой, — цитирует парламентария агентство.