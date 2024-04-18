На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 18 апреля

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 41-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков;
  • км 47-51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочин.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • км 59 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
  • транспортные развязки км 51, км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укреплённой обочины;
  • км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов на путепроводе.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 17-19 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 64-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 24 (мост через р. Чёрная) ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт деформационного шва;
  • км 69 (мост через ущелье) ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
  • км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

  • км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, механическая очистка осевой разделительной полосы; механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;
  • км 32-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, механическая очистка краевой линии по обочине.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.
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