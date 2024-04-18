На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 18 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 41-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков;
- км 47-51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочин.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 59 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
- транспортные развязки км 51, км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укреплённой обочины;
- км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов на путепроводе.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 17-19 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 64-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 24 (мост через р. Чёрная) ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт деформационного шва;
- км 69 (мост через ущелье) ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, механическая очистка осевой разделительной полосы; механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;
- км 32-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, механическая очистка краевой линии по обочине.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.