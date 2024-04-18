Жительницу Выборга осудили за хищение 700 тысяч рублей у районной администрации

Обвинительный приговор вынесен предпринимательнице по уголовному делу о мошенничестве. По предварительным данным, ее основным видом деятельности были парикмахерские услуги.

В 2020 году женщина обратилась в администрацию Выборгского района за субсидией в 700 тысяч рублей на организацию деятельности. Она победила в конкурсном отборе, средства перечислили из бюджета.

Однако в ее документах были указаны ложные сведения: не было приобретено оборудование, женщина не имела возможность инвестировать в деятельность. Сумма была взыскана по решению суда. На заседании предприниматель говорила, что большая часть оборудования была продана или списана. Но документы о причинах выхода из строя техники отсутствовали.

Суд назначил женщине 2 года условно с испытательным сроком на такой же срок.