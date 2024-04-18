Почти 80 тысяч россиян посетили санатории Петербурга в 2023 году

Автор: Сергей Агутин
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Почти 80 тысяч россиян в 2023 году выбрали санатории Санкт-Петербурга для отдыха. Многие приезжают в рамках медицинского туризма, совмещающего отдых на природе и лечение, сообщает «Петроград».

На берегу Финского залива работает более 40 пансионатов. Молодые люди также обращают внимание на санатории, где они могут снять стресс, решить личные проблемы или бороться с лишним весом.

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