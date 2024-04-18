Врачи сохранили зрение пенсионерке с глаукомой в Выборге

Автор: Сергей Агутин
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Хирурги
Фото: Baltphoto.ru

Офтальмологи Выборгской больницы спасли зрение пенсионерке с острым приступом глаукомы, снизили внутриглазное давление и наладили отток влаги.

Пожилая пациентка поступила с жалобами на сильную головную боль в затылочной части и глазу, слезоточивость, тошноту и общую слабость. После устранения болевого синдрома офтальмологи установили диагноз – далеко зашедшая некомпенсированная открытоугольная глаукома.

В ходе операции врачи создали новый путь для оттока внутриглазной влаги под склеру и слизистую. Затем назначили терапию для снижения внутриглазного давления. Лечение позволило предотвратить потерю зрения правого глаза.

После восстановления женщине провели факоэмульсификацию в связи с хроническим характером глаукомы и возможным развитием катаракты. Врачи через микроразрез удалили женщине хрусталик и установили искусственную линзу.

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23.03.2022 2547
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