На Ленобласть и Петербург 19 апреля обрушатся метели

Новый циклон будет оказывать влияние на погоду почти по всей Ленобласти. Однако отдельным районам региона особенно не повезет.

Как передает синоптик Александр Колесов, к Петербургу и Ленобласти приближается очередной циклон, которые вызовет местами обильные осадки в виде снега.

Согласно прогнозу, основной удар придется на центральные районы области, а в Петербурге — на восточную часть города.

С приближением циклона начнет усиливаться северо-восточный ветер до 10-15 м/с. Так что в отдельных районах и метель будет наблюдаться, потому что температура воздуха в северной части циклона останется слабоотрицательной от 0 до -2 гр, — заявил синоптик.