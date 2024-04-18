В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравлений, вызываемых стафилококком

При попадании в пищу эти бактерии вызывают сильнейшие расстройства ЖКТ, которые могут обернуться и инфекционно-токсическим шоком.

Чтобы избежать отравления, вызванного стафилококком, специалисты Роспотребнадзора советуют придерживаться несколько правил профилактики:

♦ обращать внимание на сроки годности продуктов;

♦ не покупать еду в местах незаконной торговли;

♦ хранить продукты, соблюдая температурный режим, указанный на упаковке;

♦ использовать перчатки при готовке пищи, если у вас есть ранки на руках;

♦ соблюдать правила личной гигиены и респираторного этикета.