В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравлений, вызываемых стафилококком

При попадании в пищу эти бактерии вызывают сильнейшие расстройства ЖКТ, которые могут обернуться и инфекционно-токсическим шоком.
Чтобы избежать отравления, вызванного стафилококком, специалисты Роспотребнадзора советуют придерживаться несколько правил профилактики:
♦ обращать внимание на сроки годности продуктов;
♦ не покупать еду в местах незаконной торговли;
♦ хранить продукты, соблюдая температурный режим, указанный на упаковке;
♦ использовать перчатки при готовке пищи, если у вас есть ранки на руках;
♦ соблюдать правила личной гигиены и респираторного этикета.
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19.02.2024 1451