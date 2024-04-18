В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравлений, вызываемых стафилококком

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

При попадании в пищу эти бактерии вызывают сильнейшие расстройства ЖКТ, которые могут обернуться и инфекционно-токсическим шоком.

Чтобы избежать отравления, вызванного стафилококком, специалисты Роспотребнадзора советуют придерживаться несколько правил профилактики:

♦ обращать внимание на сроки годности продуктов;
♦ не покупать еду в местах незаконной торговли;
♦ хранить продукты, соблюдая температурный режим, указанный на упаковке;
♦ использовать перчатки при готовке пищи, если у вас есть ранки на руках;
♦ соблюдать правила личной гигиены и респираторного этикета.

Вам будет интересно
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравлений, вызываемых стафилококком Стафилококки, роспотребнадзор, отравление
Названы 7 продуктов, которые кажутся полезными только на первый взгляд
В Роспотребнадзоре рассказали о популярных у россиян продуктах, которые считаются полезными, но на самом деле могут обернуться при частом употреблении...
19.02.2024 1451
Автор