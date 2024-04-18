В Петербурге почти 3 недели ведутся поиски бесследно пропавшего мужчины

О судьбе Дроботова Андрея ничего неизвестно с 31 марта.

В Санкт-Петербурге ведутся поиски 29-летнего Андрея Дроботова. Мужчина ушел из дома еще 31 марта и не вернулся. С тех пор о судьбе петербуржца ничего неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба срочно сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.