В Петербурге почти 3 недели ведутся поиски бесследно пропавшего мужчины

О судьбе Дроботова Андрея ничего неизвестно с 31 марта.
В Санкт-Петербурге ведутся поиски 29-летнего Андрея Дроботова. Мужчина ушел из дома еще 31 марта и не вернулся. С тех пор о судьбе петербуржца ничего неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба срочно сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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