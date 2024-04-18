В Ленобласти хотят установить дополнительные выплаты при рождении детей

Регион прорабатывает дополнительные меры поддержки семей.
Как заявила председатель комитета по социальной защите населения Ленобласти Анастасия Толмачева, в регионе обсуждается введение дополнительных выплат при рождение детей.
Дополнительные выплаты за рождение детей в Ленобласти — 140 тысяч на первого, 70 тысяч — на второго, и увеличить на третьего размер выплат, но при этом обязательное условие — регистрация рождения в Ленобласти. И еще возрастные критерии рождения до 25 лет, до 29 лет, чтобы стимулировать рождаемость именно в тот период возрастного дефицита, который у нас случается наиболее остро, — рассказала Толмачева.
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