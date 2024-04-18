Эстония пригрозила ударами по городам Ленинградской и Псковской областей в случае конфликта с Россией

Министр обороны республики выступил с воинственной речью.
Министр обороны Эстонии Мартин Херем пригрозил ударами по приграничным российским городам в случае военного конфликта с Россией.
Всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня на Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там, — приводит РИА Новости фрагмент интервью Херема иностранной прессе.
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07.01.2023 5287