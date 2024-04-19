Ленобласть лидирует в федеральном рейтинге благоустройства четвертый год подряд

Семь проектов парков, набережных, скверов благоустроенных на месте пустых или заброшенных территорий вошли в реестр лучших практик благоустройства Минстроя РФ

«Ленинградская область каждый год создает для жителей новые комфортные пространства. Территории выбирают сами ленинградцы на голосовании. Лидерство в федеральном рейтинге четвертый год подряд — важное подтверждение того, что Ленобласть создает красивые, удобные, функциональные пространства. Лучшие практики потом применяются в других районах нашей области и разных регионах», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В списке лучших проектов — «Сквер памяти» в Ивангороде, сквер «Мозаика» в Пудомягах, Комсомольский парк в Шлиссельбурге, «Китайский сад» в Ропше, парк «Березовая роща» в поселке Высокоключевой, общественная территория ДК в Форносово, а также парк «Зеленый квадрат Пикалево».

Напомним, что сейчас в регионе идет голосование за проекты, которые будут благоустроены в 2025 году. Проголосовать можно до 30 апреля на портале.

Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Работы по многим проектам уже начались. Отметим, что Ленобласть в 2023 году тоже была лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.