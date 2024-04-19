В Ленобласти объявлено предупреждение. Ожидаются сильный ветер, снег, метель и гололед

Автор: Сергей Агутин
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Погода (2)
Фото: Baltphoto.ru

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях объявлено в Ленинградской области 19 апреля.

Согласно предупреждению, 19 апреля, начиная с 11-15 часов, местами ожидается усиление северо-восточного ветра 15-18 м/с. Днем и ночью в большинстве районов местами ожидается сильный снег, метель, местами налипание мокрого снега, гололед.

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