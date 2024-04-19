Александр Дрозденко посетил Кикеринскую школу: реакция учеников была неожиданной

Губернатору 47-го региона ребята буквально не давали прохода.
Губернатор Ленинградской области 19 апреля Александр Дрозденко посетил Кикеринскую школу. Глава региона признался, что не ожидал такой реакции от учеников. В итоге визит превратился в автограф-сессию.
Автографы на тетрадных листочках не давал, пока не доехал до Кикеринской школы, — пошутил Дрозденко.
Губернатор уделил внимание каждому ученику и «поселфился» с ребятами.
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