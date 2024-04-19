Центра протезирования и реабилитации Ленобласть будет развивать вместе с Белоруссией

Совместные планы обсудили Александр Дрозденко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой.

«Мы точно будем сотрудничать по комплектующим и поставкам материалов для протезирования. Также нам понравилось производство очень качественных инвалидных колясок в Беларуси. Мы хотели бы подписать соглашение о строительстве производства колясок и специального оборудования. Сейчас ждём сертификации коляски. Она очень легкая, очень удобная, простая в эксплуатации и все детали в ней заменяемые», — отметил Александр Дрозденко.

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Ранее глава Ленобласти побывал на заводе «Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра». Вместе с Александров Юрьевичем на производстве побывала его супруга Ирина Дрозденко — директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции, который был создан по ее инициативе. Опыт будет полезен в контексте предстоящего создания в Ленинградской области Центра протезирования и реабилитации для ветеранов СВО. Как отметил глава 47 региона, он лично будет просить белорусскую сторону на этапе «сборки» центра в Ленобласти направить в помощь специалистов.