Мошенники научились оформлять микрозаймы на россиян через Госуслуги

Автор: Анастасия Щербакова
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Граждан предупредили о новой уловке аферистов.

Как рассказали в Сбере, аферисты усовершенствовали мошенническую схему оформления микрозаймов на граждан. Аферисты звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками полиции, и под разными предлогами выманивают пароли и коды подтверждения из личного кабинета на Госуслугах.

Получив доступ к аккаунту, мошенники регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти через Госуслуги». После этого мошенники оформляют кредит и быстро обналичивают деньги.

Кроме того, данная схема позволяет злоумышленникам использовать персональные данные россиян и для других мошеннических манипуляций.

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02.04.2024 258
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