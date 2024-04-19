Мошенники научились оформлять микрозаймы на россиян через Госуслуги

Граждан предупредили о новой уловке аферистов.

Как рассказали в Сбере, аферисты усовершенствовали мошенническую схему оформления микрозаймов на граждан. Аферисты звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками полиции, и под разными предлогами выманивают пароли и коды подтверждения из личного кабинета на Госуслугах.

Получив доступ к аккаунту, мошенники регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти через Госуслуги». После этого мошенники оформляют кредит и быстро обналичивают деньги.

Кроме того, данная схема позволяет злоумышленникам использовать персональные данные россиян и для других мошеннических манипуляций.