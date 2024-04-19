Трассу М-11 заносит снегом: разрешенную скорость снизили до 70 км/ч

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: соцсети

«Автодор» вводит временные ограничения на транспортной артерии. 

На трассе М-11 введен особый скоростной режим на фоне ухудшения метеоусловий в регионах северо-запада.

Дорогу сильно заметает снегом, из-за чего максимально допустимая скорость на данный момент составляет 70 километров в час, вместо 110.

В «Росавтодоре» советуют водителям, которые уже успели «переобуться» на летнюю резину, воздержаться от поездок.

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19.04.2024 57
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