Осужденный за убийство мужчина пугал петербуржца гранатой в подъезде

В Невском районе 17 апреля неоднократно судимый житель Саратовской области угрожал петербуржцу страйкбольной гранатой, демонстрируя ее в подъезде дома, сообщает «Патрульный Петербурга».

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 39-летнего нетрезвого мужчину, который пытался препятствовать закрытию дверей в лифтовом холле, показывал супругу заявительницы гранату, лежавшую в правой руке, и пытался свободной рукой выдернуть чеку.

У задержанного изъяли две страйкбольных гранаты. Мужчина имеет четыре судимости: в 2019 году он был осужден за убийство на 11 лет, однако по неизвестным причинам находится на свободе раньше, чем отбыл свой срок.