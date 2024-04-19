Осужденный за убийство мужчина пугал петербуржца гранатой в подъезде

Автор: Сергей Агутин
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В Невском районе 17 апреля неоднократно судимый житель Саратовской области угрожал петербуржцу страйкбольной гранатой, демонстрируя ее в подъезде дома, сообщает «Патрульный Петербурга».

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 39-летнего нетрезвого мужчину, который пытался препятствовать закрытию дверей в лифтовом холле, показывал супругу заявительницы гранату, лежавшую в правой руке, и пытался свободной рукой выдернуть чеку.

У задержанного изъяли две страйкбольных гранаты. Мужчина имеет четыре судимости: в 2019 году он был осужден за убийство на 11 лет, однако по неизвестным причинам находится на свободе раньше, чем отбыл свой срок.

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