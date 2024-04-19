В Выборге следователи проверяют кафе, где посетители подхватили кишечную палочку

На плохое самочувствие после трапезы в кафе пожаловались сразу несколько посетителей.
Региональный Роспотребнадзор направил в следственный комитет и прокуратуру результаты проверки одного из заведений Выборга на Школьном переулке. Посетители общепита получили отравление после трапезы.
В ходе проверки специалисты обнаружили грубые нарушения персоналом санитарных норм, а у пострадавших после обследования нашли кишечную палочку
Сейчас кафе закрыто для проведения профилактических мероприятий. При этом в сообществе заведения указывается, что оно закрыто на ремонт, утверждает 47news.
Вам будет интересно
Обвинительный приговор вынесен предпринимательнице по уголовному делу о мошенничестве. По предварительным данным, ее основным видом деятельности были парикмахерские услуги. В 2020...
18.04.2024 80