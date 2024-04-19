В Выборге следователи проверяют кафе, где посетители подхватили кишечную палочку

На плохое самочувствие после трапезы в кафе пожаловались сразу несколько посетителей.

Региональный Роспотребнадзор направил в следственный комитет и прокуратуру результаты проверки одного из заведений Выборга на Школьном переулке. Посетители общепита получили отравление после трапезы.

В ходе проверки специалисты обнаружили грубые нарушения персоналом санитарных норм, а у пострадавших после обследования нашли кишечную палочку

Сейчас кафе закрыто для проведения профилактических мероприятий. При этом в сообществе заведения указывается, что оно закрыто на ремонт, утверждает 47news.