В Выборге следователи проверяют кафе, где посетители подхватили кишечную палочку

Автор: Анастасия Щербакова
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На плохое самочувствие после трапезы в кафе пожаловались сразу несколько посетителей.

Региональный Роспотребнадзор направил в следственный комитет и прокуратуру результаты проверки одного из заведений Выборга на Школьном переулке. Посетители общепита получили отравление после трапезы.

В ходе проверки специалисты обнаружили грубые нарушения персоналом санитарных норм, а у пострадавших после обследования нашли кишечную палочку

Сейчас кафе закрыто для проведения профилактических мероприятий. При этом в сообществе заведения указывается, что оно закрыто на ремонт, утверждает 47news.

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