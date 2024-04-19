На дорогах еще одного района Ленобласти пройдут рейды ГИБДД

Автор: Анастасия Щербакова
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В Гатчинском районе будут искать пьяных водителей.

Госавтоинспекция анонсировала профилактические рейды на дорогах Гатчинского района Ленобласти. Мероприятия пройдут с 19 по 21 апреля и будут направлены на поиск пьяных водителей.

Также ранее ведомство сообщало о проведении в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рейдов «Пешеход, пешеходный переход».

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