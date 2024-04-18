ГИБДД проведет в Петербурге и Ленобласти рейды «Пешеход, пешеходный переход»

Следить инспекторы будут не только за водителями, но и за пешеходами.

ГИБДД по Петербурге и Ленобласти анонсировала профилактические рейды «Пешеход, пешеходный переход». Проходить они будут с 22 по 30 апреля.

В период проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов, пешеходами — правил перехода проезжей части, в том числе – за отсутствие у пешеходов вне населенных пунктов световозвращающих элементов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, — предупредили в ведомстве.