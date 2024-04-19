Метели, снег и заморозки до -6°С: прогноз погоды в Ленобласти на три дня

МЧС представило неутешительный прогноз погоды в регионе до 22 апреля.

В ближайшие три дня жителей Ленинградской области ждет по-настоящему зимняя погода. Согласно данным МЧС, в субботу днем в регионе ожидается сильный снег, а местами выпадет мокрый снег. Также не исключаются метели.

Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 гр., днем -2…+3 гр. Днем на дорогах сложная обстановка, — передает МЧС.

Мало что поменяется и в последующие два дня. В регионе по-прежнему ожидаются снегопады и сильные порывы ветра до 18 м/с.

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по телефону 101 или 112, — указано в сообщении.