На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 158 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка оголовков на водоотливные лотки;
- км 620-610 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка решеток на водоотливные лотки.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка дорожных знаков от снега;
- подъезд к Выборгу №1 км 2-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов;
- км 142+200 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов на путепроводе.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка грунта от бортового камня.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальто-бетонного покрытия механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
- транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов.