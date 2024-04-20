Врач раскрыла ингредиенты, которых не должно быть в зубной пасте

В составе некоторых зубных паст могут быть вредные ингредиенты, рассказала «Газете.Ru» врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии Татьяна Сумцова.

«Среди них триклозан. Этот антибактериальный агент был связан с развитием устойчивости к антибиотикам и нарушением гормонального баланса. В некоторых странах его использование в зубных пастах ограничено или запрещено. Также следует избегать лаурилсульфата натрия (SLS). Он используется для создания пены, но может вызывать раздражение слизистой оболочки рта, язвы и усугублять симптомы афтозного стоматита», – отметила Татьяна Сумцова

В составе зубной пасты не должно быть пропиленгликоля, искусственных красителей и ароматизаторов. Они вызывают аллергические реакции и раздражение.

Парабены – консерванты, влияющие на гормональную систему. Они связаны с риском развития рака и полиэтиленовыми гранулами, которые иногда используются в качестве абразивных веществ. А хлоргексидин хоть и может быть эффективным в борьбе с бактериями, но его длительное использование может привести к изменению вкусовых ощущений и обесцвечиванию зубов.

Не следует постоянно использовать отбеливающие пасты с пероксидами и веществами с высокой степенью абразивности. Они могут повредить зубную эмаль.

«Фталатов тоже стоит избегать. Эти химические вещества связаны с риском возникновения гормональных нарушений. Фталаты содержатся не в самой пасте, а в ее упаковке. Они используются для того, чтобы сделать пластик более мягким. Покупая зубную пасту, обратите внимание на код переработки, – он указан в треугольнике с цифрой внутри. Коды 3 и 7 говорят о наличии фталатов, а коды 1, 2 или 5 говорят о том, что тюбик безопасен», – резюмировала Татьяна Сумцова