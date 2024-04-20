В Ленобласти введут дополнительные выплаты при рождении первого и второго ребенка

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин призвал субъекты активнее прорабатывать и расширять меры поддержки рождаемости, включая, региональные маткапиталы.

В ходе отчета перед Заксобранием Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал дополнительные региональные выплаты по рождению первого и второго ребенка. Как сообщает telegram-канал «Тайны Ленинградского двора», документ будет подписан в ближайшее время.

По данным канала, при рождении первого ребенка региональный маткапитал составит 140 тысяч рублей. Уточняется предельный возраст мам, до достижения которого они будут иметь право на выплату.

При рождении второго ребенка региональный маткапитал планируется установить в размере 70 тысяч рублей. По рождению третьего ребенка и последующих выплаты уже есть, но в Ленинградской области их увеличат до 203 838 рублей.

Региональный маткапитал на первого и второго ребенка начнет действовать с 2024 года и распространится на всех детей, рожденных с 1 января 2024. Запись о рождении ребенка должна быть произведена в ЗАГСе Ленинградской области. Также будут учитываться критерии нуждаемости, но не из прожиточного минимума на члена семьи, а от 100 % уровня среднего дохода в Ленинградской области. В 2024 году это 42 450 рублей на человека.