Российские продавцы техники просят защиты от покупателей

Министерство промышленности и торговли России рассмотрит жалобу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на практику возвратов техники. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии продавцов, отдельные потребители намеренно портят технику и получают компенсацию через суды. По оценкам АКИТ, совокупный ущерб, причиненный такими действиями, исчисляется миллиардами рублей.

В ассоциации считают, что активностью занимаются организованные группы мошенников, защитить себя от которых сами продавцы не могут. Суды встают на сторону пострадавших потребителей, а продавцы вынуждены платить.

Суммы требований к пяти крупнейшим ретейлерам уже превысили 500 миллионов рублей. По мнению продавцов, противодействовать мошенникам можно с помощью более качественной экспертизы неисправной техники, в рамках которой эксперты несли бы ответственность за качество работы.