Российские продавцы техники просят защиты от покупателей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Министерство промышленности и торговли России рассмотрит жалобу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на практику возвратов техники. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии продавцов, отдельные потребители намеренно портят технику и получают компенсацию через суды. По оценкам АКИТ, совокупный ущерб, причиненный такими действиями, исчисляется миллиардами рублей.

В ассоциации считают, что активностью занимаются организованные группы мошенников, защитить себя от которых сами продавцы не могут. Суды встают на сторону пострадавших потребителей, а продавцы вынуждены платить.

Суммы требований к пяти крупнейшим ретейлерам уже превысили 500 миллионов рублей. По мнению продавцов, противодействовать мошенникам можно с помощью более качественной экспертизы неисправной техники, в рамках которой эксперты несли бы ответственность за качество работы.

Вам будет интересно
Российские продавцы техники просят защиты от покупателей
Россияне заметили на «Госуслугах» данные о себе, которые туда не вводили
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2463
Автор