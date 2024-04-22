На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация дефектов асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 3-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов;
- км 192-196 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 10-37, транспортные развязки км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 10-26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
- транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):
- км 71-99 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, ликвидация де-формаций а/б покрытия;
- км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, очистка и мойка ШЗЭ и МБО от пыли и грязи.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 32-40 ограничение скорости движения в оба направления с 13:00 до 18:00,механическая очистка краевой линии по обочине.