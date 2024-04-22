Мужчина стрелял из чужого ружья перед бывшей супругой в Бокситогорском районе

В полицию Бокситогорского района 21 апреля сообщили о том, что в поселке Заборье 60-летний мужчина стрелял из ружья под окнами дома бывшей супруги.

На улице Клубной задержали предполагаемого агрессора. По предварительным данным, он был нетрезв, стрелял из охотничьего ружья в сторону бывшей жены и ее знакомой.

Оружие немецкого бренда Simson зарегистрировано на 29-летнего жителя Челябинской области. Известно, что задержанный судим за привлечение к преступлению несовершеннолетних, кражу и незаконную рубку леса.