Бывший американский морпех считает, что речь может идти буквально о нескольких месяцах.
Американский военный эксперт Скотт Риттер не исключает поражения Украины в военном конфликте уже до конца этого года.
Говорят о крахе к концу этого лета, началу осени, что Украины не будет, что боевые действия не будут продолжаться после 2024 года. Я думаю, что этот коллапс, который происходит, уже последняя финальная стадия, — заявил он в беседе с Dialogue Works.
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