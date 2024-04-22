Военный эксперт раскрыл, когда может закончиться СВО

Бывший американский морпех считает, что речь может идти буквально о нескольких месяцах.

Американский военный эксперт Скотт Риттер не исключает поражения Украины в военном конфликте уже до конца этого года.

Говорят о крахе к концу этого лета, началу осени, что Украины не будет, что боевые действия не будут продолжаться после 2024 года. Я думаю, что этот коллапс, который происходит, уже последняя финальная стадия, — заявил он в беседе с Dialogue Works.