В Украине заявили, что им не хватит $61 млрд от США для ведения конфликта

Автор: Анастасия Щербакова
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Все больше экспертов сходятся во мнении, что очередной пакет военной помощи ни к чему не приведет.

Решение США выделить Украине 61 млрд долларов ни на что не повлияет, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова.

Эксперт в беседе с иностранной прессой заявил, что этих денег не хватит даже для остановки продвижения российской армии. Чтобы хоть как-то противостоять РФ, киевскому режиму нужно больше вооружения, заявил Белесков.

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22.04.2024 7
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