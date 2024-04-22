В Украине заявили, что им не хватит $61 млрд от США для ведения конфликта

Все больше экспертов сходятся во мнении, что очередной пакет военной помощи ни к чему не приведет.
Решение США выделить Украине 61 млрд долларов ни на что не повлияет, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова.
Эксперт в беседе с иностранной прессой заявил, что этих денег не хватит даже для остановки продвижения российской армии. Чтобы хоть как-то противостоять РФ, киевскому режиму нужно больше вооружения, заявил Белесков.
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