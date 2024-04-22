Сильный ветер, дождь и мокрый снег обрушатся на Ленобласть 23 апреля

Вторник в 47-м регионе будет ненастным.
Согласно прогнозу МЧС, во вторник в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. В темное время суток пройдут дожди, а днем не исключается и мокрый снег.
При этом температура воздуха в дневное время достигнет девяти градусов выше нуля. Ночью будет в пределах 2-7 тепла.
Ветер ночью юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться, — указано в сообщении.
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