Сильный ветер, дождь и мокрый снег обрушатся на Ленобласть 23 апреля

Вторник в 47-м регионе будет ненастным.



Согласно прогнозу МЧС, во вторник в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. В темное время суток пройдут дожди, а днем не исключается и мокрый снег.

При этом температура воздуха в дневное время достигнет девяти градусов выше нуля. Ночью будет в пределах 2-7 тепла.

Ветер ночью юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться, — указано в сообщении.