Найти средство от паразитов можно только на маркетплейсах по завышенным ценам.

Россияне обратили внимание на дефицит препарата «Бравекто» от клешей, используемого для обработки собак. На это, как пишет MSK1.RU, жалуются владельцы питомцев на тематических формах. Также информацию подтвердил ветеринар Михаил Шеляков.

«Бравекто» всегда относился к группам самых дорогих, но самых надежных и безопасных [лекарств]. Его разрешали применять даже беременным и кормящим сукам. Сейчас он действительно полностью пропал. Прямых аналогов у него нет, — заявил ветврач.

При этом «Бравекто» официально не поставляется в Россию с 2022 года. Сейчас приобрести препарат можно только на маркетплейсах за 5–6 тысяч рублей при рекомендованной стоимости 2-2,5 тысячи.