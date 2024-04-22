Смольный намерен запретить публикацию сообщений о последствиях ударов БПЛА

Соответствующий проект постановления появился на сайте администрации Смольного.

В Санкт-Петербурге хотят запретить публиковать и распространять сведения, касающиеся последствий применения БПЛА. Это касается фото, видео и любой другой информации.

Также под запретом может стать публикация сведений, которые могут раскрыть расположение объектов Минобороны РФ, топливно-энергетических, промышленных и транспортных объектов.

Соответствующий проект постановления появился на сайте администрации Санкт-Петербурга.