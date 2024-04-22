Коллекторы больше не смогут выбивать долги за ЖКУ с россиян

Последняя лазейка в законодательстве исчезла 22 апреля. Теперь управляющим компаниям нельзя передавать долги неплательщиков коллекторам.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс, которые устраняют лазейку, позволявшую управляющим организациям обходить действующий запрет на передачу долгов по коммунальным услугам третьим лицам, включая коллекторские агентства.

Согласно изменениям в законе, управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и наймодатели жилых помещений теперь не вправе уступать право по возврату просроченных долгов физических лиц за ЖКУ третьим лицам. Заключенные ранее подобные договоры будут считаться недействительными.

Ранее управляющие организации научились обходить запрет на передачу долгов коллекторам, заключая с ними посреднические договоры. Новый закон призван устранить эту лазейку.