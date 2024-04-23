На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 23 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 64 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограничения;
- км 67 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограничения;
- км 88, 96, 98, 121, 134, 168 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
- км 40+162 мост через р. Нева (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка полосы безопасности, восстановление деформационных швов.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 35-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 417-418 ограничение скорости движения в направлении г. Тихвин с 08:00 до 19:00, уборка наносного грунта из-под силового барьерного ограничения.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка полосы отвода;
- транспортная развязка км 51 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 61 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 52-51 ограничение скорости движения в сторону СПб с 11:00 до 18:00, ликвидация деформаций пришовной зоны;
- подъезд к г. Выборгу №1 км 2-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов;
- км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 192-196 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 26-10 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
- км 59-61, км 65-67 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 18:00; очистка локальных очистных сооружений ( ЛОС);
- км 2-145, км 48-71( старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):
- км 71-94 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение;
- деформаций асфальтобетонного покрытия.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 38-32 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, механическая очистка краевой линии у обочины и разделительной полосы, очистка разделительной полосы вручную;
- км 40-31 ограничение скорости движения в оба направления с 09:30 до 17:00, очистка и мойка ШЗЭ;
- км 145 тр. развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 16-21 (старое направление) ограничение скорости в оба направления с 08:00- 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.